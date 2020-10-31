Усик - о бое с Чисорой: Не хочу никого развлекать
Украинец настроен решительно.
Уже сегодня, 31 октября, украинский боксера Александр Усик встретится с американцем Дереком Чисорой.
Украинец поделился ожиданиями от предстоящего боя. Цитирует Усика SecondsOut.
“Даже не знаю, что нового я покажу в сравнении с боем против Чазза Уизерспуна. Я буду боксировать, показывать свои навыки, которые всем нравятся и из-за которых меня смотрят. Не хочу никого развлекать, это мой образ жизни, я так живу“, - заявил Александр.
Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка.
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