Усик - о бое с Чисорой: Не хочу никого развлекать

Украинец настроен решительно.

Уже сегодня, 31 октября, украинский боксера Александр Усик встретится с американцем Дереком Чисорой.

Украинец поделился ожиданиями от предстоящего боя. Цитирует Усика SecondsOut.

“Даже не знаю, что нового я покажу в сравнении с боем против Чазза Уизерспуна. Я буду боксировать, показывать свои навыки, которые всем нравятся и из-за которых меня смотрят. Не хочу никого развлекать, это мой образ жизни, я так живу“, - заявил Александр.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка.