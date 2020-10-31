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Усик - о бое с Чисорой: Не хочу никого развлекать

Комментариев: 4
Украинец настроен решительно.
Александр Усик
Александр Усик
K2 Promotions Ukraine

Уже сегодня, 31 октября, украинский боксера Александр Усик встретится с американцем Дереком Чисорой.

Украинец поделился ожиданиями от предстоящего боя. Цитирует Усика SecondsOut.

“Даже не знаю, что нового я покажу в сравнении с боем против Чазза Уизерспуна. Я буду боксировать, показывать свои навыки, которые всем нравятся и из-за которых меня смотрят. Не хочу никого развлекать, это мой образ жизни, я так живу“, - заявил Александр.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка.

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Теги: Александр Усик, бокс, Дерек Чисора
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  31.10.2020, 15:20
Оценка:  -2
гость
14-05 спи..жже..нный нмецкий автомат, ты когда смазывал в последний раз автомат? У тебя он заржавел и поэтому ты пишешь разную несусветную х...у...е...т..у, проснись ты серешь.
pусский  (аноним)  31.10.2020, 15:07
Оценка:  -2
pусский
АК-74, это ты удивительный долбоёб!
АК-74  (аноним)  31.10.2020, 14:05
Оценка:  +1
АК-74
Вынесут тебя долбоеба безударного с многочисленными переломами с ринга. Такие дэбилы, как ты, головой не думают. Тебе же говорили, придурку, что удара нет, вес не твой...((((.
гость  (аноним)  31.10.2020, 13:54
Оценка:  -3
гость
Правильно, пошли все на ....., главное не пропустить электричку от Дурэка , желаю удачи и хорошенько настучать по кумполу африканцу.
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