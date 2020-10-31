Арум: Думаю, Усик победит в бою с Чисорой

Американец назвал сильные качества украинского боксера.

Американский промоутер Боб Арум поделился ожиданиями от боя между Александром Усиком и Дереком Чисорой.

Специалист не верит в то, что украинец сможет нокаутировать своего опонента и спрогнозировал, что бой затянется на всю дистанцию. Цитирует Арума Daily Mail:

"Знаю Усика лично, я его большой поклонник. Александр великолепный боец и я отдал бы свое предпочтение в поединке против Чисоры именно ему. Тем не менее, я не знаю, будет ли остановка боя. Мы все знаем, какой сильный подбородок у Чисоры. Но я отдаю свое предпочтение Усику. Думаю, он выиграет бой", - сказал Арум.

Напомним, Чисора существенно перевесил Усика на взвешивании.