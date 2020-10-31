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Арум: Думаю, Усик победит в бою с Чисорой

Комментариев: 3
Американец назвал сильные качества украинского боксера.
Боб Арум
Боб Арум
Getty Images

Американский промоутер Боб Арум поделился ожиданиями от боя между Александром Усиком и Дереком Чисорой.

Специалист не верит в то, что украинец сможет нокаутировать своего опонента и спрогнозировал, что бой затянется на всю дистанцию. Цитирует Арума Daily Mail:

"Знаю Усика лично, я его большой поклонник. Александр великолепный боец и я отдал бы свое предпочтение в поединке против Чисоры именно ему. Тем не менее, я не знаю, будет ли остановка боя. Мы все знаем, какой сильный подбородок у Чисоры. Но я отдаю свое предпочтение Усику. Думаю, он выиграет бой", - сказал Арум.

Напомним, Чисора существенно перевесил Усика на взвешивании.

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Теги: Боб Арум, Александр Усик, Дерек Чисора, бокс
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Комментариев (3)
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АК-74  (аноним)  31.10.2020, 12:32
Оценка:  +1
АК-74
Чисора забьет как мамонта, этого прокацапского куска дерьма. Скрепы только у долбоеба выйдут через анус.
гость  (аноним)  31.10.2020, 10:45
Оценка:  +1
гость
если усик победит, то это происки фсб
гость  (аноним)  31.10.2020, 09:59
Оценка:  +1
гость
Ты уже с Ломаченко победил старый, хитрый, еврейский кондом.
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