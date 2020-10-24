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Усик - Чисора: онлайн-трансляция боя

Комментариев: 5
Александр Усик проведет второй бой в супертяжелом весе против Дерека Чисоры. Следите за поединком в онлайн-трансляции на нашем сайте.
Усик - Чисора: онлайн-трансляция боя
Усик - Чисора: онлайн-трансляция боя

Украинский супертяжеловес Александр Усик проведет второй поединок в новом для себя дивизионе. Соперником Усика будет 36-летний британец Дерек Чисора.

Бой состоится 31 октября в Лондоне на Уэмбли-Арене.

Онлайн-трансляция боя Усик - Чисора будет доступна в этой новости 31 октября.

Отметим, что Александр Усик перешел в супертяжелый вес после того, как стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом дивизионе. Украинец выиграл Всемирную боксерскую суперсерию и собрал все пояса.

В первом поединке в новом дивизионе Александр одержал победу над Чаззом Уизерспуном техническим нокаутом в 7 раунде. Бой состоялся 12 октября 2019 года.

Чисора последний раз боксировал 26 октября 2019 года против Дэвида Прайса, победив техническим нокаутом.

Усик является обязательным претендентом на чемпионский титул WBO, которым сейчас владеет Энтони Джошуа. Если украинец одержит победу в этом поединке, то Джошуа обязан будет встретиться с ним в следующем бою или отказаться от титула.

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Теги: бокс, Александр Усик, Дерек Чисора, онлайн трансляция
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Комментариев (5)
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АК-74  (аноним)  31.10.2020, 14:03
Оценка:  +1
АК-74
ТКО в исполнении блистательного Чисоры поставит жирную точку в розовых мечтах любителя русского мира на чемпионский пояс. Вынесут гниду Вусыка под жаберные плавники, и ибени матери, на х уй с ринга.
петенька  (аноним)  26.10.2020, 08:37
Оценка:  +1
петенька
Хочу в пуканчик!
pусский  (аноним)  24.10.2020, 18:34
Оценка:  -2
pусский
Сепар тот, кто мечтает отделить Крым от России!
гость  (аноним)  24.10.2020, 13:41
Оценка:  -3
гость
12-40 х....у....й тебе за щеку.
АК-74  (аноним)  24.10.2020, 12:40
Оценка:  +3
АК-74
СепарУсик проиграет решением судей.
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