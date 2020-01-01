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Хирн сообщил, когда состоится реванш Уайт - Поветкин

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Поединок будет организован до конца года.
Диллиан Уайт, Эдди Хирн и Александр Поветкин
Диллиан Уайт, Эдди Хирн и Александр Поветкин
BoxingScene

Промоутер Эдди Хирн рассказал подробности организации возможного реванша между временным чемпионом WBC в супертяжелом весе Александром Поветкиным (36-2-1, 25 КО) и британцем Диллианом Уайтом (27-2, 18 КО).

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“У Поветкина и Уайта будет большое преимущество перед боем Уайлдера и Фьюри, ведь тогда они смогут улучшить свою позицию в WBC. Это то, о чем мы должны поговорить с Поветкиным.

Будьте готовы увидеть реванш в конце ноября. Поветкин должен чувствовать себя комфортно, чтобы согласиться на бой в этот период“, - заявил Хирн в интервью Boxing Social.

Напомним, что в первом бою Поветкин нокаутировал Уайта и завоевал бриллиантовый пояс WBC.

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Теги: Эдди Хирн, бокс
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