Переключиться на мобильную версию

"Это бой года": Портер - о поединке Ломаченко - Лопес

Комментариев: 0
Боксер назвал фаворита встречи.
Шон Портер
Шон Портер
Getty Images

Американский полусредневес Шон Портер поделился ожиданием от боя между чемпионом WBA, WBO и WBC Franchise в легком весе Василием Ломаченко и обладателем титула IBF Теофимо Лопесом.

Читай также: Лопес: Ломаченко уже на излете, и он сам это знает

“Это будет бой года. Кто победит? У меня нет ответа на этот вопрос. Главное достоинство Лопеса - он взрывной, хорошо передвигается по рингу. Но я считаю, что он может быть не полностью готов к боксеру уровня Ломаченко.

Мы все знаем, как будет действовать Ломаченко. Василий выйдет и найдет свой ритм, проанализирует ситуацию и найдет лазейку в защите Теофимо.

Я думаю, что для Теофимо бой будет сложнее, чем для Ломаченко. Но меня не удивит победа Теофимо, он очень хорош“, - приводит слова Портера FightHub TV.

Напомним, Ломаченко и Лопес подписали контракт на бой, который состоится 17 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Поделись:
Теги: Шон Портер, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь