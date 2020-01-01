"Это бой года": Портер - о поединке Ломаченко - Лопес

Боксер назвал фаворита встречи.

Американский полусредневес Шон Портер поделился ожиданием от боя между чемпионом WBA, WBO и WBC Franchise в легком весе Василием Ломаченко и обладателем титула IBF Теофимо Лопесом.

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“Это будет бой года. Кто победит? У меня нет ответа на этот вопрос. Главное достоинство Лопеса - он взрывной, хорошо передвигается по рингу. Но я считаю, что он может быть не полностью готов к боксеру уровня Ломаченко.

Мы все знаем, как будет действовать Ломаченко. Василий выйдет и найдет свой ритм, проанализирует ситуацию и найдет лазейку в защите Теофимо.

Я думаю, что для Теофимо бой будет сложнее, чем для Ломаченко. Но меня не удивит победа Теофимо, он очень хорош“, - приводит слова Портера FightHub TV.

Напомним, Ломаченко и Лопес подписали контракт на бой, который состоится 17 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).