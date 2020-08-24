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WBC может организовать бой Поветкина с Усиком

Комментариев: 2
Украинец может сразиться за звание обязательного претендента на чемпионский титул.
Александр Поветкин
Александр Поветкин
Getty Images

Александр Поветкин (36-2-1, 25 КО) нокаутировал Диллиана Уайта (27-2, 18 КО) в недавнем поединке.

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В контракте боксеров есть пункт о реванше, который британец может активировать в ближайшее время. Уайт заявил о желании провести второй бой с Поветкиным в декабре этого года, а россиянин уже согласился на второй бой.

Как отмечает ringpolska.pl, Всемирный боксерский совет может назначить Александра Усика (17-0, 13 КО) на бой с Поветкиным. Украинец занимает вторую строчку в рейтинге WBC, уступая только Деонтею Уайлдеру, который ожидает свой третий бой с чемпионом Тайсоном Фьюри.

Вашему вниманию видео нокаута боя.

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Теги: Александр Поветкин, Александр Усик, Диллиан Уайт, бокс
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Комментариев (2)
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vladimir30kh    24.08.2020, 11:53
Оценка:  0
vladimir30kh
Ну вот , наконец то...!!! Кацап кацапу набьет еб.альник )))))))))))
Вялый  (аноним)  24.08.2020, 11:10
Оценка:  -1
Вялый
Пускай выходят. Умалишенный гундяевец- ватник против чудоковатого лапотника- идолопоклонника. А украинцы будут лицезреть, как эти уродцы бьют друг другу скрепные хари)))).
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