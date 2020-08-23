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Беллью: Если бы Поветкин не попал, то Уайт бы победил

Комментариев: 2
Британец разочарован, что Поветкин одержал победу.
Тони Беллью
Тони Беллью
instagram.com/tonybellew/

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью прокомментировал победу Александра Поветкина над Диллианом Уайтом.

“Поветкин все силы вложил в тот свой последний удар. Если бы он не попал этим апперкотом, то Уайт бы его остановил в пятом раунде. 

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Мне жаль Уайта, ведь он контролировал поединок, но допустил одну ошибку. Это секундная вспышка - и все, конец. Теперь Диллиану нужен реванш, и тут, впервые в его жизни, на кону будет стоять его карьера.

Уайт по-прежнему прогрессирует, он работает над собой. Это безумие, и я разочарован, но что тут сделаешь. Это бокс“, - рассказал Беллью в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, Александр Поветкин победил Диллиана Уайта, отправив в нокаут в пятом раунде.

Вашему вниманию полное видео боя Уайт - Поветкин.

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Теги: бокс, Тони Беллью, Александр Поветкин, Диллиан Уайт
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  23.08.2020, 14:28
Оценка:  0
гость
БЕЛЛЬЮ, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  23.08.2020, 14:27
Оценка:  0
гость
НАСРАТЬ НА КАЦАПСТАН!!!
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