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Россиянин Папин стал обязательным претендентом на титул WBC

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Алексей Папин одержал досрочную победу над Русланом Файфером.
Алексей Папин
Алексей Папин
Boxing Scene

Российский тяжеловес Алексей Папин (12-1, 11 KO) в Казани победил соотечественника Руслана Файфера (25-2, 16 KO) и, таким образом, завоевал право на чемпионский бой по версии WBC.

В первых раундах Папин не особо успевал за соперником и был предсказуемым, а Файфер лучше контролировал дистанцию, вовремя смещался и работал комбинациями.

Однако в четвертом раунде прессинг и агрессия Алексея принесли свои плоды - он перехватил инициативу, и в шестом раунде правым хуком отправил Руслана на канвас. Файфер поднялся, но рефери все равно остановил бой.

Вашему вниманию видео шестого раунда:

Ранее сообщалось, что россиянин Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта.

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Теги: бокс, Алексей Папин
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  23.08.2020, 14:03
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гость
Украинцам необходимо раз и навсегда разорвать оставшиеся контакты, связи, отношения с м0ск0витскими еблоидами!
Общее прошлое, общие достижения, общие победы - все это, должно быть смешано с говном, проклято, забыто!
Аминь
гость  (аноним)  23.08.2020, 13:58
Оценка:  0
гость
СЛАВА УКРАИНЕ!!!
СЛАВА ВСУ!!! КОТОРЫЕ УДОБРЯЮТ УКРАИНСКИЕ ЧЕРНОЗЕМЫ КАЦАПСКОЙ ПАДАЛЬЮ!
СЛАВА ГОСДЕПУ!!!
гость  (аноним)  23.08.2020, 13:57
Оценка:  0
гость
НАСРАТЬ НА КАЦАПСТАН!!!
гость  (аноним)  23.08.2020, 13:56
Оценка:  0
гость
Литва законодательно запретила на своей территории трансляцию всех м0ск0витских телеканалов,
и активно пресекает попытки трансляции м0ск0витских телеканалов через интернет!
М0ск0витов НАКУЙ!!!
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