Россиянин Папин стал обязательным претендентом на титул WBC
Алексей Папин одержал досрочную победу над Русланом Файфером.
Российский тяжеловес Алексей Папин (12-1, 11 KO) в Казани победил соотечественника Руслана Файфера (25-2, 16 KO) и, таким образом, завоевал право на чемпионский бой по версии WBC.
В первых раундах Папин не особо успевал за соперником и был предсказуемым, а Файфер лучше контролировал дистанцию, вовремя смещался и работал комбинациями.
Однако в четвертом раунде прессинг и агрессия Алексея принесли свои плоды - он перехватил инициативу, и в шестом раунде правым хуком отправил Руслана на канвас. Файфер поднялся, но рефери все равно остановил бой.
Вашему вниманию видео шестого раунда:
Ранее сообщалось, что россиянин Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта.
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