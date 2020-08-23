Россиянин Папин стал обязательным претендентом на титул WBC

Алексей Папин одержал досрочную победу над Русланом Файфером.

Российский тяжеловес Алексей Папин (12-1, 11 KO) в Казани победил соотечественника Руслана Файфера (25-2, 16 KO) и, таким образом, завоевал право на чемпионский бой по версии WBC.

В первых раундах Папин не особо успевал за соперником и был предсказуемым, а Файфер лучше контролировал дистанцию, вовремя смещался и работал комбинациями.

Однако в четвертом раунде прессинг и агрессия Алексея принесли свои плоды - он перехватил инициативу, и в шестом раунде правым хуком отправил Руслана на канвас. Файфер поднялся, но рефери все равно остановил бой.

Вашему вниманию видео шестого раунда:

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