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Поветкин: Я готов провести реванш

Комментариев: 4
Россиянин рад, что сумел одержать победу.
Александр Поветкин
Александр Поветкин
Boxing Scene

Новоиспеченный временный чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Александр Поветкин прокомментировал победу над Диллианом Уайтом.

“Я рад, что у меня получилось. Сначала начал застаиваться, немножко не получалось, а потом все нормально пошло. В принципе, пропустил несколько ударов, но был в состоянии продолжать бой, нормально чувствовал себя.

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Хочется поблагодарить Диллиана Уайта за бой и пожелать ему здоровья. Считаю ли я крутыми титулы временного и бриллиантового чемпиона WBC? Трудно сказать. Я стараюсь боксировать за звание полноценного чемпиона мира.

Я хочу отдать должное Диллиану Уайту, ведь бой был очень хорошим и интересным. Я в начале сам пропустил несколько ударов, которые не должен был пропускать. Я рад, что сохранил концентрацию и смог завершить поединок в свою пользу.

Я не знаю, будет ли реванш, но я готов. Я был бы не против. Я нормально себя чувствую и еще побоксирую“, - сказал Александр Поветкин в интервью YouTube-каналу Matchroom Boxing.

Вашему вниманию полное видео боя Уайт - Поветкин.

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Теги: бокс, Александр Поветкин, Диллиан Уайт
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  23.08.2020, 14:03
Оценка:  0
гость
Украинцам необходимо раз и навсегда разорвать оставшиеся контакты, связи, отношения с м0ск0витскими еблоидами!
Общее прошлое, общие достижения, общие победы - все это, должно быть смешано с говном, проклято, забыто!
АМИНЬ
гость  (аноним)  23.08.2020, 14:02
Оценка:  0
гость
Литва законодательно запретила на своей территории трансляцию всех м0ск0витских телеканалов, и активно пресекает попытки трансляции м0ск0витских телеканалов через интернет!
М0ск0витов НАКУЙ!!!
гость  (аноним)  23.08.2020, 14:00
Оценка:  0
гость
СЛАВА УКРАИНЕ!!!
СЛАВА ВСУ!!! КОТОРЫЕ УДОБРЯЮТ УКРАИНСКИЕ ЧЕРНОЗЕМЫ КАЦАПСКОЙ ПАДАЛЬЮ!
СЛАВА ГОСДЕПУ!!!
СЛАВА СТЕПАНУ БАНДЕРЕ!!!
гость  (аноним)  23.08.2020, 12:26
Оценка:  -1
гость
Повезло кацапу )) при 10 возможных раскладах , один был только выйграшным для Поветкина... повезло
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