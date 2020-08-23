Поветкин: Я готов провести реванш

Россиянин рад, что сумел одержать победу.

Новоиспеченный временный чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Александр Поветкин прокомментировал победу над Диллианом Уайтом.

“Я рад, что у меня получилось. Сначала начал застаиваться, немножко не получалось, а потом все нормально пошло. В принципе, пропустил несколько ударов, но был в состоянии продолжать бой, нормально чувствовал себя.

Читай также: Хирн планирует организовать бой-реванш между Уайтом и Поветкиным

Хочется поблагодарить Диллиана Уайта за бой и пожелать ему здоровья. Считаю ли я крутыми титулы временного и бриллиантового чемпиона WBC? Трудно сказать. Я стараюсь боксировать за звание полноценного чемпиона мира.

Я хочу отдать должное Диллиану Уайту, ведь бой был очень хорошим и интересным. Я в начале сам пропустил несколько ударов, которые не должен был пропускать. Я рад, что сохранил концентрацию и смог завершить поединок в свою пользу.

Я не знаю, будет ли реванш, но я готов. Я был бы не против. Я нормально себя чувствую и еще побоксирую“, - сказал Александр Поветкин в интервью YouTube-каналу Matchroom Boxing.

Вашему вниманию полное видео боя Уайт - Поветкин.