Поветкин: Я готов провести реванш
Новоиспеченный временный чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Александр Поветкин прокомментировал победу над Диллианом Уайтом.
“Я рад, что у меня получилось. Сначала начал застаиваться, немножко не получалось, а потом все нормально пошло. В принципе, пропустил несколько ударов, но был в состоянии продолжать бой, нормально чувствовал себя.
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Хочется поблагодарить Диллиана Уайта за бой и пожелать ему здоровья. Считаю ли я крутыми титулы временного и бриллиантового чемпиона WBC? Трудно сказать. Я стараюсь боксировать за звание полноценного чемпиона мира.
Я хочу отдать должное Диллиану Уайту, ведь бой был очень хорошим и интересным. Я в начале сам пропустил несколько ударов, которые не должен был пропускать. Я рад, что сохранил концентрацию и смог завершить поединок в свою пользу.
Я не знаю, будет ли реванш, но я готов. Я был бы не против. Я нормально себя чувствую и еще побоксирую“, - сказал Александр Поветкин в интервью YouTube-каналу Matchroom Boxing.
Вашему вниманию полное видео боя Уайт - Поветкин.
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