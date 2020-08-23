Уайт - Поветкин: полное видео боя
Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта в пятом раунде.
В субботу, 22 августа, главном событии вечера бокса в “Бойцовском саду“ Эдди Хирна в Великобритании россиянин Александр Поветкин нокаутировал временного чемпиона WBC Диллиана Уайта и отобрал у него титул.
В четвертом раунде Уайт дважды отправил соперника в нокдаун, однако в пятом раунде “Витязь“ нокаутировал соперника.
Вашему вниманию полное видео боя Уайт - Поветкин:
Ранее сообщалось, что Эдди Хирн планирует организовать бой-реванш между Уайтом и Поветкиным.
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