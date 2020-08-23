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Уайт - Поветкин: полное видео боя

Комментариев: 2
Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта в пятом раунде.

Уайт - Поветкин: видео боя
Уайт - Поветкин: видео боя
twitter.com/MatchroomBoxing

В субботу, 22 августа, главном событии вечера бокса в “Бойцовском саду“ Эдди Хирна в Великобритании россиянин Александр Поветкин нокаутировал временного чемпиона WBC Диллиана Уайта и отобрал у него титул.

В четвертом раунде Уайт дважды отправил соперника в нокдаун, однако в пятом раунде “Витязь“ нокаутировал соперника.

Вашему вниманию полное видео боя Уайт - Поветкин:

Ранее сообщалось, что Эдди Хирн планирует организовать бой-реванш между Уайтом и Поветкиным.

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Теги: бокс, Александр Поветкин, Диллиан Уайт, видео, видео боя
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Комментариев (2)
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Вертел_кацапов  (аноним)  23.08.2020, 11:15
Оценка:  +1
Вертел_кацапов
Ко ты бы мог подумать? Лаки Панч. Обо мешка с картошкой, но молодец, вырвал победу.
гость  (аноним)  23.08.2020, 10:50
Оценка:  -1
гость
Когда будет результат на мельдоний?
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