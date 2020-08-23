Уайт - Поветкин: полное видео боя

Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта в пятом раунде.

Уайт - Поветкин: видео боя twitter.com/MatchroomBoxing

В субботу, 22 августа, главном событии вечера бокса в “Бойцовском саду“ Эдди Хирна в Великобритании россиянин Александр Поветкин нокаутировал временного чемпиона WBC Диллиана Уайта и отобрал у него титул.

В четвертом раунде Уайт дважды отправил соперника в нокдаун, однако в пятом раунде “Витязь“ нокаутировал соперника.

Вашему вниманию полное видео боя Уайт - Поветкин:

Ранее сообщалось, что Эдди Хирн планирует организовать бой-реванш между Уайтом и Поветкиным.