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Хирн планирует организовать бой-реванш между Уайтом и Поветкиным

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Промоутер британца отметил, что Уайт сразу же потребовал провести реванш.
Реванш Уайт - Поветкин может состояться в 2020 году
Реванш Уайт - Поветкин может состояться в 2020 году
twitter.com/MatchroomBoxing

Известный промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы британского супертяжа Диллиана Уайта, заявил, что планирует организовать реванш для своего клиента с Александром Поветкиным.

По словам Хирна, после поражения от российского боксера, Уайт сразу же потребовал провести второй поединок.

“У нас есть опция реванша. Первым делом после боя Диллиан мне сказал: “Дай мне реванш, дай мне реванш“. Теперь Поветкин стал обязательным претендентом, но Уайт был единственным, кто мог начать переговоры с победителем боя Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер 3.

Сейчас мы активируем опцию реванша и намерены провести бой до конца года. Это большой поединок“, - цитирует Хирна Sky Sports.

“Можем ли мы провести реванш в декабре“, - спросил Уайт у Хирна, когда тот давал интервью на видео.

Напомним, Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта в пятом раунде. Вашему вниманию видео нокаута в бою Уайт - Поветкин.

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Теги: бокс, Эдди Хирн, Александр Поветкин, Диллиан Уайт
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