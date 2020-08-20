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Уайт: Поветкин, победив меня, восстановит свою карьеру

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Британец высоко оценил уровень россиянина.
Диллиан Уайт
Диллиан Уайт
Getty Images

Обладатель временного титула WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт (26-1, 18 КО) поделился ожиданием от поединка с Александром Поветкиным (35-2-1, 24 КО).

“Поветкин - опытный парень, он остается топовым бойцом уже на протяжении 15 лет. Олимпийский чемпион и бывший чемпион мира.

Я - это максимальное насилие. Я уважаю Поветкина, поэтому и тренируюсь очень усердно. Я воспринимаю его всерьез. Он очень опасен. Александр понимает, что победив меня, вся его жизнь и карьера восстановятся.

Я выхожу, чтобы создавать на ринге хаос и насилие. Я жду резкого и сосредоточенного Поветкина. Александр выглядит хорошо, молодо. В своем последнем поединке он показал, что у него есть мотивация“, - приводит слова Уайта Sky Sports.

Напомним, что бой Поветкин - Уайт состоится 22 августа в Бойцовском саду Эдди Хирна.

Ранее россиянин заявил, что сможет нанести нужный удар по Уайту, чтобы победить.

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Теги: Диллиан Уайт, бокс
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  20.08.2020, 12:05
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гость
Литва законодательно запретила на своей территории трансляцию всех м0ск0витских телеканалов, и активно пресекает попытки трансляции м0ск0витских телеканалов через интернет!
А мы, читая новости, до сих пор, натыкаемся на всякую куйню из-за ебу...чего поребрика
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