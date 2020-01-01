Поветкин: Я верю, что нанесу нужный удар, чтобы убрать Уайта

Россиянин готов побеждать.

Российский супертяжеловес Александр Поветкин (35-2-1, 24 КО) поделился ожиданием от предстоящего поединка против обязательного претендента на пояс чемпиона мира по версии WBC Диллиана Уайта (26-1, 18 КО).

“Я здесь, чтобы побеждать, как всегда. Я верю, что нанесу нужный удар, чтобы убрать Диллиана Уайта“, - приводит слова Поветкина Twitter MatchroomBoxing.

Напомним, что бой Поветкин - Уайт состоится 22 августа в Бойцовском саду Эдди Хирна.

Ранее сообщалось, что Уайт и Поветкин сдали отрицательные тесты на коронавирус.