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Поветкин: Я верю, что нанесу нужный удар, чтобы убрать Уайта

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Россиянин готов побеждать.
Александр Поветкин
Александр Поветкин
Getty Images

Российский супертяжеловес Александр Поветкин (35-2-1, 24 КО) поделился ожиданием от предстоящего поединка против обязательного претендента на пояс чемпиона мира по версии WBC Диллиана Уайта (26-1, 18 КО).

“Я здесь, чтобы побеждать, как всегда. Я верю, что нанесу нужный удар, чтобы убрать Диллиана Уайта“, - приводит слова Поветкина Twitter MatchroomBoxing.

Напомним, что бой Поветкин - Уайт состоится 22 августа в Бойцовском саду Эдди Хирна.

Ранее сообщалось, что Уайт и Поветкин сдали отрицательные тесты на коронавирус.

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Теги: Александр Поветкин, бокс
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