Уайт и Поветкин сдали отрицательные тесты на коронавирус

Стали известны результаты тестирования всех боксеров.

В субботу, 22 августа, компания Matchroom Boxing проведет вечер бокса.

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В главною бою вечера сразятся Диллиан Уайт (28-1, 17 КО) и Александр Поветкин (35-2-1, 24 КО).

За несколько дней до проведения поединков все участники сдали тесты на коронавирус. У всех боксеров оказались отрицательные результаты, об этом сообщил журналист talkSPORT Майкл Бенсон в Twitter, ссылаясь на слова главы промоутерской компании Эдди Хирна.

Напомним, что поединки пройдут в “Бойцовском саду“ британского промоутера Эдди Хирна.