Ортис назвал главный козырь Ломаченко в бою с Лопесом

Боксер с нетерпением ждет титульного поединка.

Американский боксер полусреднего веса Вирджил Ортис поделился ожиданием от поединка чемпиона WBA, WBO и WBC Franchise в легком весе Василия Ломаченко и обладателя титула IBF Теофимо Лопеса.

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“Козырь Ломаченко - его опыт. Я думаю, что у Василия слишком много опыта для Теофимо. Лопес же отличный боксер, ведь он сильный и обладает хорошей реакцией.

Как пройдет бой? Я не знаю. Думаю, что Теофимо попробует сокрушить Ломаченко, но тот будет легко уходить от его ударов. Это будет интересный бой. Поединок, который я жду с нетерпением“, - цитирует Ортиса FightHub.

Напомним, что поединок Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).