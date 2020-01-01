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Ортис назвал главный козырь Ломаченко в бою с Лопесом

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Боксер с нетерпением ждет титульного поединка.
Вирджил Ортис
Вирджил Ортис
Getty Images

Американский боксер полусреднего веса Вирджил Ортис поделился ожиданием от поединка чемпиона WBA, WBO и WBC Franchise в легком весе Василия Ломаченко и обладателя титула IBF Теофимо Лопеса.

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“Козырь Ломаченко - его опыт. Я думаю, что у Василия слишком много опыта для Теофимо. Лопес же отличный боксер, ведь он сильный и обладает хорошей реакцией.

Как пройдет бой? Я не знаю. Думаю, что Теофимо попробует сокрушить Ломаченко, но тот будет легко уходить от его ударов. Это будет интересный бой. Поединок, который я жду с нетерпением“, - цитирует Ортиса FightHub.

Напомним, что поединок Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Теги: Вирджил Ортис, бокс
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