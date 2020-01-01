Переключиться на мобильную версию

Уайт: Уайлдер - сумасшедший

Комментариев: 0
Боксер высказался о топовых боксерах своего дивизиона.
Диллиан Уайт
Диллиан Уайт
Getty Images

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт поделился мнением о боксерах своего дивизиона: Диллиане Уайте, Тайсоне Фьюри и Энтони Джошуа. 

Читай также: Уайт: Я потерял уважение к Уайлдеру

“Уайлдер ранее утверждал, что у меня было несколько шансов подраться с ним? Это чушь, он какой-то странный парень. Думаю, что Деонтей боится собственной тени. Судите сами: он настолько сумасшедший, что обвинил в поражении от Фьюри свой костюм.

Что касается Тайсона Фьюри, то я хорошо знаком с ним. Мы много раз выходили вместе на ринг, поэтому он точно знает, что означает мое выражение “максимальное насилие“.

Джошуа? Раньше он был очень жестким боксером. Я уважаю его, а он - меня. Я не претендую на бой с ним, но если Джошуа захочет подраться со мной, то я буду готов. Энтони, не бойся разжечь пламя“, - заявил Уайт в интервью BBC.

Напомним, что в следующем поединке Уайт встретится с Поветкиным. Бой состоится 22 августа в “Бойцовском саду“ британского промоутера Эдди Хирна.

Поделись:
Теги: Диллиан Уайт, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь