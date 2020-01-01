Уайт: Уайлдер - сумасшедший

Боксер высказался о топовых боксерах своего дивизиона.

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт поделился мнением о боксерах своего дивизиона: Диллиане Уайте, Тайсоне Фьюри и Энтони Джошуа.

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“Уайлдер ранее утверждал, что у меня было несколько шансов подраться с ним? Это чушь, он какой-то странный парень. Думаю, что Деонтей боится собственной тени. Судите сами: он настолько сумасшедший, что обвинил в поражении от Фьюри свой костюм.

Что касается Тайсона Фьюри, то я хорошо знаком с ним. Мы много раз выходили вместе на ринг, поэтому он точно знает, что означает мое выражение “максимальное насилие“.

Джошуа? Раньше он был очень жестким боксером. Я уважаю его, а он - меня. Я не претендую на бой с ним, но если Джошуа захочет подраться со мной, то я буду готов. Энтони, не бойся разжечь пламя“, - заявил Уайт в интервью BBC.

Напомним, что в следующем поединке Уайт встретится с Поветкиным. Бой состоится 22 августа в “Бойцовском саду“ британского промоутера Эдди Хирна.