Лопес: Ломаченко - жирдяй, его тело изношено

Американец уверен в своей победе над соперником.

Чемпион мира по версии IBF Теофимо Лопес в очередной раз резко высказался в строну своего будущего соперника Василия Ломаченко.

“Ломаченко может думать все что угодно. Пускай верит, что сможет меня победить. Пускай даже верит, что сделает это одной левой. Но на самом деле я знаю, что как они жестко готовятся и тренируются к бою. Мой отец считает, что они переусердствуют.

Может, Василий и не выглядит как жирдяй. Но он самый настоящий жирдяй. Потому что 61,2 кг - много для него. В бою с Кэмпбеллом было видно, что тело Ломаченко уже порядком изношено. Не знаю, как на нем скажется вся эта пандемия. Может быть даже немного поможет восстановиться. Это было бы прекрасно. В таком случае он хотя бы попытается мне что-то противопоставить. Бой будет офигенным.

Я собираюсь выбить из него все дерьмо. Я - не Линарес. И я вам не Педраса. Я не один из тех, кого он побил. Они могут сколько угодно вякать о том, что он - лучший, а я второй номер. Пускай. Но в ринге я это изменю.

Ломе достанется еще больше, чем Комми. Я ему покажу ярость. Хочу побыстрее в ринг. Кулаки чешутся“, - заявил Лопес в интервью Ring TV.

Напомним, что поединок Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).