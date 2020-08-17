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Ломаченко и Усик провели соревнование по рыбалке

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Спортсмены проводят активный отдых.
Александр Усик и Василий Ломаченко
Александр Усик и Василий Ломаченко
instagram.com/usykaa/

Чемпион мира в легком весе по версии WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко и супертяж Александр Усик продолжают соперничать и во время отдыха.

Украинские спортсмены отправились на рыбалку, чтобы выяснить, у кого выше мастерство в ловле рыбы. 

“Дух соревнования во всем. Кто поймает меньше рыбы - плывет на берег своим ходом“, - говорится в подписи к фото боксеров, опубликованном в общем аккаунте спортсменов.

Однако так и неизвестно, кто стал победителем спора.

Ранее Ломаченко поиграл в пляжный волейбол.

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Теги: Василий Ломаченко, Александр Усик, бокс, вне игры
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  18.08.2020, 14:59
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гость
УСИК И ЛОМА, ХОЛУИ КАЦАПСКИЕ, ДАВАЙТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
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