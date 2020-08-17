Ломаченко и Усик провели соревнование по рыбалке

Спортсмены проводят активный отдых.

Чемпион мира в легком весе по версии WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко и супертяж Александр Усик продолжают соперничать и во время отдыха.

Украинские спортсмены отправились на рыбалку, чтобы выяснить, у кого выше мастерство в ловле рыбы.

“Дух соревнования во всем. Кто поймает меньше рыбы - плывет на берег своим ходом“, - говорится в подписи к фото боксеров, опубликованном в общем аккаунте спортсменов.

Однако так и неизвестно, кто стал победителем спора.

Ранее Ломаченко поиграл в пляжный волейбол.