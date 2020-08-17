Чисора - Усику: Мне не нужно танцевать, как делаешь это ты

Британец простоял длительное время на голове.

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-9, 23 КО) продолжает готовиться к поединку против Александра Усика.

Боксер в Instagram опубликовал видео с тренировки. Чисора продемонстрировал удивительную технику, став на голову в ринге.

“Мне не нужно танцевать, когда я могу делать это, Усик“, - написал Чисора под видео.

Ранее Хирн рассказал, когда может состояться бой Усик - Чисора.