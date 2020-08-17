Переключиться на мобильную версию

Чисора - Усику: Мне не нужно танцевать, как делаешь это ты

Комментариев: 0
Британец простоял длительное время на голове.
Дерек Чисора
Дерек Чисора
Getty Images

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-9, 23 КО) продолжает готовиться к поединку против Александра Усика.

Боксер в Instagram опубликовал видео с тренировки. Чисора продемонстрировал удивительную технику, став на голову в ринге.

“Мне не нужно танцевать, когда я могу делать это, Усик“, - написал Чисора под видео.

Ранее Хирн рассказал, когда может состояться бой Усик - Чисора.

Поделись:
Теги: Дерек Чисора, Александр Усик, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь