Отец Лопеса: Ломаченко не продержится 12 раундов с Теофимо

Американец готов к любому плану украинца.

Отец и тренер чемпиона мира по версии IBF в легком весе Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) Теофимо Лопес-старший заявил, что его сын готов к любому плану обладателя титулов WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

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“Ломаченко ни при каком условии не продержится 12 раундов с Теофимо, он слишком сложный оппонент для Василия. Мы выйдем туда драться.

Если Ломаченко будет бегать, то это его проблемы. Если он захочет пойти в атаку, это его проблемы. Мы будем готовы ко всему. Шаг за шагом мы будем отнимать его оружие“, - заявил Лопес-старший в интервью YouTube-каналу Tru School Sports.

Напомним, что Ломаченко и Лопес подписали контракт на бой.