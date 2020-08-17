Переключиться на мобильную версию

Отец Лопеса: Ломаченко не продержится 12 раундов с Теофимо

Комментариев: 2
Американец готов к любому плану украинца.
Теофимо Лопес
Теофимо Лопес
Getty Images

Отец и тренер чемпиона мира по версии IBF в легком весе Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) Теофимо Лопес-старший заявил, что его сын готов к любому плану обладателя титулов WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

Читай также: Отец Лопеса: Ломаченко потерял уверенность в себе

“Ломаченко ни при каком условии не продержится 12 раундов с Теофимо, он слишком сложный оппонент для Василия. Мы выйдем туда драться.

Если Ломаченко будет бегать, то это его проблемы. Если он захочет пойти в атаку, это его проблемы. Мы будем готовы ко всему. Шаг за шагом мы будем отнимать его оружие“, - заявил Лопес-старший в интервью YouTube-каналу Tru School Sports.

Напомним, что Ломаченко и Лопес подписали контракт на бой.

Поделись:
Теги: Теофимо Лопес, Василий Ломаченко, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  17.08.2020, 17:48
Оценка:  0
гость
Выходи петушок на ринг . 12 раундов по 3мин покажет кто пи здит , а кто действительно по карликам чемпион.
гость  (аноним)  17.08.2020, 17:04
Оценка:  0
гость
Потому что Лопес скажет "Ноу мас".
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь