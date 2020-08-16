Переключиться на мобильную версию

Уайт: Я потерял уважение к Уайлдеру

Комментариев: 2
Британцу не понравилось, как себя вел Деонтей Уайлдер, будучи чемпионом мира.
Диллиан Уайт
Диллиан Уайт
Getty Images

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) высказал свое мнение об экс-чемпионе мира в хэвивейте по версии WBC Деонтее Уайлдере (42-1-1, 41 КО).

Читай также: Стало известно, когда Фьюри может провести поединок против Уайта

"У меня нет иллюзий по поводу Уайлдера. Да, у него есть мощь, он умеет отправлять соперников в нокаут. Но он такой, какой есть, и я не уважаю его. Я потерял к нему уважение из-за того, как он себя вел в статусе чемпиона мира.

Уайлдер избегал встреч с обязательным претендентом, вечно оправдывался. Вокруг него слишком много хайпа. Большинство соперников побеждали его в ринге, но он спасался благодаря нокауту.

Я всегда говорил, что кто-то заставит Уайлдера оказаться на канвасе, кто-то его нокаутирует. Это сделал Тайсон Фьюри, а я говорил об этом 2-3 года", - сказал Уайт в интервью YouTube-каналу London Real.

Напомним, в скором времени Диллиан Уайт проведет бой с Александром Поветкиным. На кону поединка будут стоять два пояса.

Поделись:
Теги: бокс, Диллиан Уайт, Деонтей Уайлдер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
русский  (аноним)  16.08.2020, 18:21
Оценка:  0
русский
Этот негритос Уайт долго думал перед высиранием своего пиздежа спустя год? Нихуя, Поветкин ему вправит мозги на должное место, Россия великая сила!
АК-74  (аноним)  16.08.2020, 16:34
Оценка:  0
АК-74
Фьюри просто повезло. А вышел бы против Уайлдера Уайт, результат был бы предсказуем-Диллиан валяется на полу, и что то бессвязно мычит, спрашивая, где он)))).
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь