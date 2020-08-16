Уайт: Я потерял уважение к Уайлдеру

Британцу не понравилось, как себя вел Деонтей Уайлдер, будучи чемпионом мира.

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) высказал свое мнение об экс-чемпионе мира в хэвивейте по версии WBC Деонтее Уайлдере (42-1-1, 41 КО).

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"У меня нет иллюзий по поводу Уайлдера. Да, у него есть мощь, он умеет отправлять соперников в нокаут. Но он такой, какой есть, и я не уважаю его. Я потерял к нему уважение из-за того, как он себя вел в статусе чемпиона мира.

Уайлдер избегал встреч с обязательным претендентом, вечно оправдывался. Вокруг него слишком много хайпа. Большинство соперников побеждали его в ринге, но он спасался благодаря нокауту.

Я всегда говорил, что кто-то заставит Уайлдера оказаться на канвасе, кто-то его нокаутирует. Это сделал Тайсон Фьюри, а я говорил об этом 2-3 года", - сказал Уайт в интервью YouTube-каналу London Real.

Напомним, в скором времени Диллиан Уайт проведет бой с Александром Поветкиным. На кону поединка будут стоять два пояса.