Переключиться на мобильную версию

Хирн: Посмотрим, поможет ли Чисора нам избавиться от проблемы в виде Усика

Комментариев: 1
Промоутер высказался о проведении защитных боев.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Авторитетный промоутер Эдди Хирн поделился мнением по поводу поединка Диллиана Уайта и Александра Поветкина.

“Если Уайт победит Поветкина, то WBC назначит ему поединок с Фьюри. Они должны отнестись к этому серьезно. Участие Джошуа в этом споре зависит от его результата в поединке с Пулевым“.

Читай также: Хирн: Бой Усик - Джошуа может пройти летом 2021 года

Кроме того, Хирн высказался о будущем Александра Усика.

“У нас есть проблема с Усиком, Джошуа должен провести с ним защиту титула WBO. Посмотрим, поможет ли Чисора нам избавиться от проблемы в виде Александра“, - рассказал Хирн в интервью Sky Sports.

Напомним, что Уайт обязательный претендент на пояс WBC, которым владеет Фьюри, а Усик - на пояс WBO, который находится у Джошуа.

Ранее Боб Арум заявил, что фанатам безразлично на Усика.

Поделись:
Теги: Эдди Хирн, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
русский  (аноним)  13.08.2020, 18:37
Оценка:  0
русский
Пожелаю успехов Чисоре. Дерек вырвет обоссаные яйца Усика и с силой, по самый локоть, вонзит в похотливый пуканчик Саши. Надеюсь, Саша кончит пуканом.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь