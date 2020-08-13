Хирн: Посмотрим, поможет ли Чисора нам избавиться от проблемы в виде Усика

Промоутер высказался о проведении защитных боев.

Авторитетный промоутер Эдди Хирн поделился мнением по поводу поединка Диллиана Уайта и Александра Поветкина.

“Если Уайт победит Поветкина, то WBC назначит ему поединок с Фьюри. Они должны отнестись к этому серьезно. Участие Джошуа в этом споре зависит от его результата в поединке с Пулевым“.

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Кроме того, Хирн высказался о будущем Александра Усика.

“У нас есть проблема с Усиком, Джошуа должен провести с ним защиту титула WBO. Посмотрим, поможет ли Чисора нам избавиться от проблемы в виде Александра“, - рассказал Хирн в интервью Sky Sports.

Напомним, что Уайт обязательный претендент на пояс WBC, которым владеет Фьюри, а Усик - на пояс WBO, который находится у Джошуа.

Ранее Боб Арум заявил, что фанатам безразлично на Усика.