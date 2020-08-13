Ломаченко - Лопес: стали известны гонорары боксеров
Стороны подписали контракт на бой.
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC Franchise в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и обладатель титула IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) подписали контракт на бой.
По информации The Athletic, американский боксер за бой сможет получить 1,5 миллиона долларов. Изначально он претендовал на 1,25 миллиона.
Украинец, в свою очередь, заработает 3,25 миллионов долларов вместо 3,5 миллионов.
Объединительный поединок запланирован на 17 октября.
Ранее менеджер Лопеса дал первый комментарий после подписания договора.
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