Переключиться на мобильную версию

Ломаченко - Лопес: стали известны гонорары боксеров

Комментариев: 1
Стороны подписали контракт на бой.
Василий Ломаченко и Теофимо Лопес
Василий Ломаченко и Теофимо Лопес
Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC Franchise в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и обладатель титула IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) подписали контракт на бой.

По информации The Athletic, американский боксер за бой сможет получить 1,5 миллиона долларов. Изначально он претендовал на 1,25 миллиона.

Украинец, в свою очередь, заработает 3,25 миллионов долларов вместо 3,5 миллионов.

Объединительный поединок запланирован на 17 октября.

Ранее менеджер Лопеса дал первый комментарий после подписания договора.

Поделись:
Теги: бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
pусский  (аноним)  13.08.2020, 16:20
Оценка:  0
pусский
Я не понял, кого наибали, кто наибал...
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь