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Менеджер Лопеса: Мы достигли сделки, которая устроила всех

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Дэвид Маквотэр подтвердил, что его клиент и Василий Ломаченко подписали контракт на бой.
Теофимо Лопес
Теофимо Лопес
Getty Images

Дэвид Маквотэр, менеджер чемпиона IBF в легком весе Теофимо Лопеса, подтвердил информацию о том, что его клиент и обладатель титулов WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко подписали контракт на бой.

"Мы заключили сделку. Поединок будет в октябре, но не 3-го числа, как планировалось ранее. Сделка уже есть. Переговоры были сложными, но они завершились. Я говорил с Бобом Арумом, мы все уладили.

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Боб - настоящий джентльмен. За все время я ни разу не слышал, чтобы он говорил на повышенных тонах. И он, и я - бизнесмены. А в таких делах себя нужно вести сдержано и по-джентльменски. Мы достигли сделки, которая устроила всех.

Еще когда у Теофимо был рекорд 3-0, он говорил о бое с Ломаченко. И теперь мы его получили. Много лет Лопес и его отец были сосредоточены на этом поединке, и вот наконец-то он состоится.

Это наш шанс провести важный для истории бокса бой, и мы рады такой возможности. А для Теофимо и его отца это мечта, которая стала реальностью", - приводит слова Макуотера Boxing Scene.

Напомним, Василий Ломаченко и Теофимо Лопес подписали контракт на бой, который состоится 17 октября.

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Теги: бокс, Дэвид Маквотэр, Теофимо Лопес, Василий Ломаченко
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Комментариев (1)
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АК-74  (аноним)  13.08.2020, 15:53
Оценка:  0
АК-74
Скоро будем встречать нового абсолютного чемпиона мира, естественно-Лопеса.
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