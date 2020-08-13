Ломаченко и Лопес подписали контракт на бой

Стороны сумели прийти к соглашению и огласили дату поединка.

Поединок Ломаченко - Лопес в последние дни был под угрозой срыва, однако стороны все же сумели прийти к соглашению.

Как сообщает издание The Ring, чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и обладатель титула IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) подписали контракт на бой.

Объединительный поединок состоится 17 октября, а транслировать его будет ESPN.

Ранее сообщалось, сколько Ломаченко и Лопес получат за бой.