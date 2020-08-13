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Ломаченко и Лопес подписали контракт на бой

Комментариев: 5
Стороны сумели прийти к соглашению и огласили дату поединка.
Василий Ломаченко и Теофимо Лопес
Василий Ломаченко и Теофимо Лопес
Коллаж sport.bigmir.net

Поединок Ломаченко - Лопес в последние дни был под угрозой срыва, однако стороны все же сумели прийти к соглашению.

Как сообщает издание The Ring, чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и обладатель титула IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) подписали контракт на бой.

Объединительный поединок состоится 17 октября, а транслировать его будет ESPN.

Ранее сообщалось, сколько Ломаченко и Лопес получат за бой.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес, контракт
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Комментариев (5)
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pусский  (аноним)  13.08.2020, 14:16
Оценка:  0
pусский
Этот педрилла под ником "Александр Усик" - самое ёбнутое чепушило на пространствах бывшего СССР, ему на Майдане только отсосать досталось, вот он и завистливо попёрдывает на успешных хахлов!
pусский  (аноним)  13.08.2020, 14:12
Оценка:  0
pусский
Аруму 88 лет, он организовывал поединки Али и Формана еще молодым и никогда не покушался на их жопы, не говоря о том, что сейчас он не легенда, а суперлегенда? Как оценить словесный выперд майданутого чмыря "Александра Усика"? ОН МАЙДАНУТЫЙ ПИДOP!
АлександрУсик  (аноним)  13.08.2020, 13:49
Оценка:  -3
АлександрУсик
Таки сторговался кум, как жид на базаре))). Видимо втихаря подставил свой мелкий пуканчик Аруму. Что жопу то жалеть, пукан давно размудохан попами российскими. И удовольствие получил, и деньжат заработает, и пиздюлей от Лопеса отгребет))).
Chief-officer    13.08.2020, 14:03
Оценка:  +1
Chief-officer
УсЫк - ты полу умное животное.
pусский  (аноним)  13.08.2020, 13:33
Оценка:  +2
pусский
Закончился пиздёж, началось дело! Тремя руками за Ломаченко!!!
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