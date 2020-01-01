Чарло - о Деревянченко: Фанаты не смогут упрекнуть меня за выбор соперника
Спортсмен принял вызов украинца.
Чемпион мира WBC Джермалл Чарло (30-0, 22 КО) поделился ожиданием от поединка против украинца Сергея Деревянченко.
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Американец считает, что фанаты не смогут его упрекнуть в выборе соперника.
“Это такой бой, за который болельщики мне не смогут ничего предъявят по оппоненту. Главный вопрос встречи состоит в том, как я остановлю Деревянченко.
Я принял поединок и уже отправил всем послание. Готовьтесь к 26 сентября“, - цитирует Чарло издание Boxing Insider.
Отметим, что титульный бой состоится 26 сентября в Анкасвилле (штат Коннектикут, США).
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