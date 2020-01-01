Кэмпбелл: В бою с Ломаченко не чувствовал, что нахожусь в ринге с лидером P4P

Британец разочарован итогом боя.

Британский легковес Люк Кэмпбелл (20-3, 16 КО) в очередной раз поделился мнением о поражении украинцу Василию Ломаченко (14-1, 10 КО) в бою, который состоялся в августе 2019 года.

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“Я сумел потрясти Ломаченко в первом и седьмом раундах. Судейские записки были шокирующими, ведь бой был очень конкурентным. Но Ломаченко всегда делал достаточно в концовке раунда, чтобы выиграть его.

Ломаченко был очень хорош в контроле дистанции, но я не почувствовал большой разницы. Я не чувствовал, что нахожусь в ринге с лидером pound-for-pound. Впрочем, это показывает, насколько я хорош. То, что Ломаченко делал с другими бойцами, ему не удалось сделать со мной. Так что я был разочарован, что проиграл,“ - приводит слова Кэмпбелла The Guardian.

Напомним, что Ломаченко победил Кэмпбелла единогласным решением судей (118-109, 119-108, 119-108).

Ранее британец заявил, что он лучший легковес после украинца.