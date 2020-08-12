Стало известно, сколько Ломаченко и Лопес получат за бой

Боксеры понесут убытки.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум назвал гонорар Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) и Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) за очный поединок.

“Мы сможем договориться. Мы потеряли два источника доходов - билеты и платные трансляции, что лишает нас огромной суммы. Мы используем деньги от телетрансляции для того, чтобы обеспечить бойцам оптимальные гонорары.

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Мы исходим из того, сколько денег доступно и какую сумму готов заплатить ESPN. Все должны понимать, что никто не получает меньше, чем прописано в контракте. То, что прописано в контракте - это определенный минимум“.

Функционер также рассказал, каким был гонорар боксеров до того, как случилась пандемия коронавируса.

“Во время коронавируса я не просил своих бойцов согласиться на сумму меньшую, чем гарантированный минимум. До этого бойцы могли получать в 2-3 раза больше их минимума, потому что мы имели другие источники доходов. Сейчас их нет.

Вопрос в том, сколько денег мы можем добавить к минимуму, чтобы бой Ломаченко - Лопес состоялся. Никто никого не просит идти на сокращение гонорара. Но если раньше боксер мог заработать 2 миллиона долларов в то время как минимум в контракте был 1 миллион, то сейчас нельзя ожидать, что он сможет получить в два раза больше. Это будет сумма между 1 и 2 миллионами“, - заявил Арум в интервью iFL TV.

Ранее Арум выразил уверенность, что сторонам удастся уладить все нюансы.