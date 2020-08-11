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Арум: Мир хочет бой Джошуа - Фьюри, фанатам безразлично на Усика

Комментариев: 4
Промоутер считает, что болельщики ждут поединка за абсолютное чемпинство в хэвивейте.
Боб Арум
Боб Арум
Getty Images

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум высказался по поводу украинца Александра Усика, который является обязательным претендентом на пояс WBO, принадлежащий сейчас Энтони Джошуа.

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“Весь мир хочет посмотреть на бой Джошуа - Фьюри, если они одержат победы в поединках против Пулева и Уайлдера соответственно. Всем безразлично на желания претендентов от WBO Усика или от WBC Уайта.

Болельщикам безразличны они. Все хотят увидеть, как появится абсолютный чемпион мира. Считаю, что давление со стороны болельщиков позволит этому событию произойти“, - приводит слова Арума TalkSport.

Напомним, Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа договорились о проведении двух боев.

Ранее промоутер Эдди Хирн заявил, что бой Джошуа - Усик может состояться летом 2021 года.

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Теги: бокс, Боб Арум, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Александр Усик, Top Rank
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Комментариев (4)
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Вертел_кацапов  (аноним)  11.08.2020, 15:31
Оценка:  0
Вертел_кацапов
Прям в точку!
pусский  (аноним)  11.08.2020, 15:27
Оценка:  0
pусский
Чисора получит в морду, АК-74 тоже, а насчет боя Фьюри-Джошуа - надо договариваться с Красюком и Усиком о сумме отступных... Но если там будет меньше 10 лямов зелени - Усик не крымчанин, он лох вроде Зеленского!
vladimir30kh    11.08.2020, 15:24
Оценка:  +1
vladimir30kh
Все понимают что Ус блефует. Максимум выйдет против Чисоры чтобы получить 3,14зды
АК-74  (аноним)  11.08.2020, 15:15
Оценка:  +1
АК-74
В мире всем на Усика по барабану))). Но украинцы желают лицезреть, как кусок чертового дерьма, срань-Усик, получит в морду))). Буду болеть за Чисору, потом за Джошика. Русскомирец не пройдет))).
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