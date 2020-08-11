Арум: Мир хочет бой Джошуа - Фьюри, фанатам безразлично на Усика

Промоутер считает, что болельщики ждут поединка за абсолютное чемпинство в хэвивейте.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум высказался по поводу украинца Александра Усика, который является обязательным претендентом на пояс WBO, принадлежащий сейчас Энтони Джошуа.

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“Весь мир хочет посмотреть на бой Джошуа - Фьюри, если они одержат победы в поединках против Пулева и Уайлдера соответственно. Всем безразлично на желания претендентов от WBO Усика или от WBC Уайта.

Болельщикам безразличны они. Все хотят увидеть, как появится абсолютный чемпион мира. Считаю, что давление со стороны болельщиков позволит этому событию произойти“, - приводит слова Арума TalkSport.

Напомним, Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа договорились о проведении двух боев.

Ранее промоутер Эдди Хирн заявил, что бой Джошуа - Усик может состояться летом 2021 года.