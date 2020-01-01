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Арум: Думаю, мы сможем завершить переговоры по бою Ломаченко - Лопес

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Глава Top Rank уверен, что получится провести столь ожидаемый поединок.
Боб Арум
Боб Арум
Getty Images

Известный промоутер Боб Арум рассказал последние детали переговором по поводу организации объединительного поединка в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом.

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“Надеюсь, что уже на этой неделе мы сможем завершить переговоры. Но мы не будем мириться с какой-либо ерундой. Все должно быть организовано на профессиональном уровне.

Мы не можем нести ответственность за то, что у нас не будет зрителей. Но я оптимистично настроен, думаю, мы все уладим“, - приводит слова Арума ESPN.

Отметим, что бой Ломаченко - Лопес планируют провести 3 октября.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко отдаст часть своего гонорара Теофимо Лопесу.

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Теги: бокс, Боб Арум, Теофимо Лопес, Василий Ломаченко
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