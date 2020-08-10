Выставочный бой Майка Тайсона и Роя Джонса перенесен

Организаторы хотят больше заработать.

Выставочный бой бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Майка Тайсона (50-6, 44 КО) против Роя Джонса (66-9, 47 КО )был перенесен, об этом сообщает The Ring.

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По информации источника, поединок состоится 28 ноября.

Все дело в том, что организаторы хотят увеличить доходы от проведения боя. Стороны пришли к соглашению, что необходимо отложить поединок до того, как на него можно будет пустить болельщиков.

Напомним, что изначально встреча должна была состоятся 12 сентября в Калифорнии.

Ранее Майк Тайсон опубликовал крутой проморолик боя против Роя Джонса.