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Редкач: Я стану первым украинцем, который надерет Бронеру задницу

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Боксер готов сразиться против бывшего чемпиона.
Иван Редкач
Иван Редкач
Getty Images

Украинский полусредневес Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) отреагировал на заявление чемпиона мира в четырех весовых категориях Эдриена Бронера (33-4-1, 24 КО) о том, что он сможет нокаутировать украинца.

“Отметьте этого боксера, которого я нокаутирую после 7 раунда. Как много людей хочет увидеть, как я надираю ему задницу? Дайте мне знать как можно скорее. Большое спасибо.

Я стану первым украинцем, который сделает это“, - написал Редкач в Instagram.

Ранее сообщалось, что два украинских боксера подписали контракты с американской промоутерской компанией.

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Теги: Иван Редкач, бокс
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