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Бронер - Редкачу: Я нокаутирую эту с*чку

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Боксер намерен поставить на место украинца.
Эдриен Бронер
Эдриен Бронер
Getty Images

Бывший чемпион мира Эдриен Бронер заявил, что намерен поставить украинского полусредневеса Ивана Редкача на место.

“В своем следующем бою я отправлю задницу этой с*чки в нокаут. Вы же знаете, что я не знаю, как его зовут“, - написал Бронер в Instagram, опубликовал фотографию Редкача.

Напомним, что боксеры могли встретиться на ринге осенью прошлого года, но тогда Бронер заявил об уходе на пенсию.

Ранее Редкач сообщил, с кем может провести бой.

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Теги: Эдриен Бронер, Иван Редкач, бокс
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