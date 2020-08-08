Бронер - Редкачу: Я нокаутирую эту с*чку

Боксер намерен поставить на место украинца.

Бывший чемпион мира Эдриен Бронер заявил, что намерен поставить украинского полусредневеса Ивана Редкача на место.

“В своем следующем бою я отправлю задницу этой с*чки в нокаут. Вы же знаете, что я не знаю, как его зовут“, - написал Бронер в Instagram, опубликовал фотографию Редкача.

Напомним, что боксеры могли встретиться на ринге осенью прошлого года, но тогда Бронер заявил об уходе на пенсию.

Ранее Редкач сообщил, с кем может провести бой.