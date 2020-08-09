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Ломаченко отдаст часть гонорара Лопесу

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Украинец хочет заполучить пояс.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
boxingnews24

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал подробности организации боя чемпионов WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) и IBF Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО).

“Я рассчитываю завершить переговоры с Теофимо в ближайшее время.

Ломаченко добровольно сокращает свой гонорар, чтобы закончить переговоры. Но мы никогда не урезаем никого ниже минимума. Цифра, которую вы видели в 3,5 миллиона долларов в качестве гонорара Ломаченко, не очень далека от истины“, - приводит слова Арума boxingnews24.

Ранее менеджер Лопеса обвинил Top Rank в симпатии к Ломаченко.

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Теги: Василий Ломаченко, Теофимо Лопес, бокс
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БРОКЕР_666    09.08.2020, 10:36
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