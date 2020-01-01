Менеджер Лопеса обвинил Top Rank в симпатии к Ломаченко

Специалист пожаловался на организацию.

Менеджер чемпиона IBF в легком весе Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) Дэвид Маквотэр рассказал о проблемах в организации боя с чемпионом WBC, WBA и WBO Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

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“Top Rank не называл сумму до пандемии. Ни разу. Они не обсуждали этот бой - точка. Сколько бы я ни просил до 28 июля. Я просил об этом сотни раз в течение года.

Мне сложно описать переговоры. Я не слышал ничего от Top Rank больше недели. Они говорят с прессой, а не со мной. Top Rank знает, где я. Они могут звонить мне 24 часа в сутки. С их стороны было очень мало усилий, чтобы сделать этот бой.

Мы верим, что ESPN или кто-то еще приедет в белой шляпе и позволит этому бою случиться. Общий банк должен составить около 4,7 миллиона долларов, и нам понадобится больше, чем они нам предлагают. Мы открыты, честны и продолжим такими оставаться.

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Мы думаем, что Ломаченко, возможно, заслуживает больше денег, но не в три раза. Мы надеемся, что у нас будет стимул, чтобы закончить переговоры. Для Ломаченко все произошло великолепно. Они предложили ему сумму денег, и он согласился через пять минут. Но нам денег не осталось.

Сейчас все теряют много денег, но парни по-прежнему получают хорошие гонорары за менее значимые бои в Лас-Вегасе. Если это один из самых ожидаемых поединков года, почему нам предлагают чуть больше, чем предыдущим противникам Ломаченко? Это просто не кажется правильным“, - заявил Маквотэр в интервью Boxing Scene.

Ранее Арум обвинил Лопеса в возможном срыве боя с Ломаченко.