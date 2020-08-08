Переключиться на мобильную версию

Хирн: Бой Усик - Джошуа может пройти летом 2021 года

Комментариев: 1
Промоутер рассказал, когда может состоятся долгожданный для украинского супертяжа поединок.
Александр Усик и Энтони Джошуа
Александр Усик и Энтони Джошуа
Getty Images

Известный промоутер Эдди Хирн рссказало том, когда может состояться поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и украинцем Александром Усиком (17-0, 13 КО).

Читай также: Красюк: Джошуа или встретится с Усиком, или проведет бой с Фьюри без пояса WBO

“Джошуа планирует боксировать в декабре и после этого не выйдет на ринг до июня или июля следующего года. У нас достаточно времени, чтобы в один из этих месяцев организовать обязательную защиту.

Энтони должен защитить титул в бою против Усика, если Чисора не одолеет Александра в их бою“, - приводит слова Хирна Sky Sports.

Отметим, что Усик - обязательный претендент на пояс WBO в супертяжелом весе, которым владеет Джошуа.

 Ранее менеджер Усика рассказал, когда состоится бой украинца против Дерека Чисоры.

Поделись:
Теги: бокс, Энтони Джошуа, Александр Усик, Эдди Хирн
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
vladimir30kh    08.08.2020, 20:11
Оценка:  +1
vladimir30kh
Разве что танцор соссіт и станет промоутером боя Джошуа и кого нибудь из настоящих супертяжей.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь