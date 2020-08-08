Хирн: Бой Усик - Джошуа может пройти летом 2021 года

Промоутер рассказал, когда может состоятся долгожданный для украинского супертяжа поединок.

Известный промоутер Эдди Хирн рссказало том, когда может состояться поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и украинцем Александром Усиком (17-0, 13 КО).

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“Джошуа планирует боксировать в декабре и после этого не выйдет на ринг до июня или июля следующего года. У нас достаточно времени, чтобы в один из этих месяцев организовать обязательную защиту.

Энтони должен защитить титул в бою против Усика, если Чисора не одолеет Александра в их бою“, - приводит слова Хирна Sky Sports.

Отметим, что Усик - обязательный претендент на пояс WBO в супертяжелом весе, которым владеет Джошуа.

Ранее менеджер Усика рассказал, когда состоится бой украинца против Дерека Чисоры.