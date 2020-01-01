Роберт Гарсия: Это нормально, что Лопес хочет больше за бой с Ломаченко
Известный тренер Роберт Гарсия высказался по поводу чемпиона мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопеса, который хочет более высокий гонорар за поединок против обладателя титула WBC, WBO и WBA Василия Ломаченко.
Американцу предложили гонорар в размере 1,2 миллиона долларов, но Лопеса не устраивает данная сумма.
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"Это часть бокса, всегда ведутся переговоры. Ему могут заплатить немного больше. Считаю, что Теофимо прав. Он отличные боксер, и будет драться с одним из лучших в мире. Почему бы Лопесу не потребовать больше?
Конечно, если он считает, что должен получить столько же, сколько и Ломаченко, или даже больше, то в этом он ошибается. Но если он хочет немного больше, то это нормально. Для этого и существуют переговоры", - сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу ESNEWS.
Напомним, на данный момент ожидается, что бой Ломаченко - Лопес пройдет 3 октября.
Ранее промоутер Боб Арум заявил, что в скором времени завершит переговоры с Теофимо Лопесом.
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