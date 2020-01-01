Роберт Гарсия: Это нормально, что Лопес хочет больше за бой с Ломаченко

Известный тренер поддержал Теофимо Лопеса, которого не устраивает гонорар за бой с Василием Ломаченко.

Известный тренер Роберт Гарсия высказался по поводу чемпиона мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопеса, который хочет более высокий гонорар за поединок против обладателя титула WBC, WBO и WBA Василия Ломаченко.

Американцу предложили гонорар в размере 1,2 миллиона долларов, но Лопеса не устраивает данная сумма.

Читай также: Ломаченко - о бое с Лопесом: Устные договоренности все согласованы

"Это часть бокса, всегда ведутся переговоры. Ему могут заплатить немного больше. Считаю, что Теофимо прав. Он отличные боксер, и будет драться с одним из лучших в мире. Почему бы Лопесу не потребовать больше?

Конечно, если он считает, что должен получить столько же, сколько и Ломаченко, или даже больше, то в этом он ошибается. Но если он хочет немного больше, то это нормально. Для этого и существуют переговоры", - сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Напомним, на данный момент ожидается, что бой Ломаченко - Лопес пройдет 3 октября.

Ранее промоутер Боб Арум заявил, что в скором времени завершит переговоры с Теофимо Лопесом.