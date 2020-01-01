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Атлетическая комиссия продлила дисквалификацию Миллера

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Боксер попался на допинге.
Джаррел Миллер
Джаррел Миллер
BoxingScene

Атлетическая комиссия штата Невада продлила дисквалификацию Джаррелу Миллеру (23-0-1, 20 КО), об этом сообщает BoxingScene.

Напомним, боксер в июне 2020 года сдал положительный допинг-тест перед боем с Джерри Форрестом.

На собрании комиссия единогласно проголосовали за то, чтобы продлить отстранение Миллера. Юристы боксера были предупреждены о таком решении.

Напомним, что ранее Миллер провалил допинг-тест в 2019 году перед боем с Энтони Джошуа. Его заменил Энди Руис, который и сумел победить британца.

Ранее сообщалось, что украинская легкоатлетка пропустит Олимпиаду из-за длительной дисквалификации.

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Теги: Джаррел Миллер, бокс, допинг-тест
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