Атлетическая комиссия продлила дисквалификацию Миллера

Боксер попался на допинге.

Атлетическая комиссия штата Невада продлила дисквалификацию Джаррелу Миллеру (23-0-1, 20 КО), об этом сообщает BoxingScene.

Напомним, боксер в июне 2020 года сдал положительный допинг-тест перед боем с Джерри Форрестом.

На собрании комиссия единогласно проголосовали за то, чтобы продлить отстранение Миллера. Юристы боксера были предупреждены о таком решении.

Напомним, что ранее Миллер провалил допинг-тест в 2019 году перед боем с Энтони Джошуа. Его заменил Энди Руис, который и сумел победить британца.

Ранее сообщалось, что украинская легкоатлетка пропустит Олимпиаду из-за длительной дисквалификации.