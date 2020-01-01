Бой Линарес - Фортуна отменили из-за коронавируса

Организаторы начали искать замену.

Поединок бывшего чемпиона в трех весовых категориях Хорхе Линареса (47-5, 29 KO) и Хавьера Фортуны (35-2-1, 24 KO) отменен, об этом сообщает Boxing Scene.

Ранее Линарес сдал положительный тест на коронавирус, после чего должен отбыть двухнедельную самоизоляцию и сдать следующий тест 17 августа.

Бой с Фортуной был запланирован на 28 августа. К тому времени он успел бы выздороветь, но организаторы начали искать замену венесуэльцу.

На данный момент неизвестно, кто станет новым соперником Фортуны будет. Все будет зависеть от того, будет ли поединок главным на вечере.

Ранее стали известны дата и место боя Санта Крус - Дэвис.