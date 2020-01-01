Арум: В ближайшее время завершим переговоры с Лопесом

Промоутер также высказался о гонораре Ломаченко.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал подробности организации боя чемпионов WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) и IBF Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО).

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“Я верю, что в ближайшее время завершим переговоры с Теофимо. Что касается Ломаченко, то он добровольно пошел на сокращение гонорара ради того, чтобы бой состоялся.

Мы никогда никому не платили меньше, чем их гарантированный минимум в контракте. В интернете опубликовано, что Ломаченко получит 3,5 миллиона? Эта информация близка к правде“, - приводит слова Арума Ring TV.

Ранее Лопес заявил, что бой с украинцем состоится.