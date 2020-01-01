Ломаченко - о бое с Лопесом: Устные договоренности все согласованы

Украинец отметил, что при желании может влиять на условия контракта.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBA, WBO Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) высказался по поводу организации боя против обладателя титула IBF Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО).

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"Лично я контракт не видел, но знаю, что он уже есть и, вроде бы, на этой неделе мы его должны подписать. Устные договоренности все согласованы. Сейчас единственный вопрос в том, будет ли это обычный поединок на ESPN или это будет платная трансляция.

При желании, мы можем влиять на условия контракта. Больше да, чем нет. По сути, мы ждем официального объявления от нашего промоутера и от организаторов поединка. Вот и все.

Я дал свое согласие, и мне без разницы, как это будет выглядеть, какой контракт. Я готов на все. Дата 3 октября? Мне подходит, давайте. У меня такая позиция", - рассказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу LOMA Official TV.

Напомним, на данный момент бой Ломаченко - Лопес планируют провести 3 октября, но поединок под угрозой срыва из-за Теофимо, который недоволен предложенным гонораром.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко - лидер рейтинга легковесов по версии BoxingTalk.