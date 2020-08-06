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Лопес - бое с Ломаченко: Подобные вещи называются "переговорами", тупые задницы

Комментариев: 2
Американец уверяет, что поединок с Василием Ломаченко состоится.
Теофимо Лопес
Теофимо Лопес
instagram.com/teofimolopez/

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) отрицает информацию о том, что его поединок с обладателем титулов WBA, WBO, WBС и IBO Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) может сорваться из-за его финансовых аппетитов.

По словам американца, бой состоится, а сейчас идут переговоры.

"Бой состоится. Подобные вещи иногда занимают немного больше времени, и поэтому они не зря называются "переговорами". Тупые задницы!", - написал Лопес на своей страничке в Twitter.

Отметим, что на данный момент поединок Ломаченко - Лопес запланирован на 3 октября.

Ранее сообщалось, что определился возможный соперник Василия Ломаченко на случай срыва боя с Теофимо Лопесом.

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Теги: бокс, Теофимо Лопес, Василий Ломаченко
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  06.08.2020, 11:40
Оценка:  0
гость
11-02 тупой кацапский чёрт, шо ты конченное куришь, или нюхаешь?
АК-74  (аноним)  06.08.2020, 11:02
Оценка:  0
АК-74
Ну вот и славно. У украинцев будет возможность болеть за нормального парня, патриота своей страны, естественно-Лопеса. А придурковатому адепту русского мира ЛомоЛаптю таки набьет гнусную гундяевскую морду)))).
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