Лопес - бое с Ломаченко: Подобные вещи называются "переговорами", тупые задницы

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) отрицает информацию о том, что его поединок с обладателем титулов WBA, WBO, WBС и IBO Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) может сорваться из-за его финансовых аппетитов.

По словам американца, бой состоится, а сейчас идут переговоры.

"Бой состоится. Подобные вещи иногда занимают немного больше времени, и поэтому они не зря называются "переговорами". Тупые задницы!", - написал Лопес на своей страничке в Twitter.

The fight is going to happen. Stuff like this sometimes takes a little longer to happen and that’s why it’s called “negotiating” for a reason. Dumb asses!