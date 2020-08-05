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Арум обвинил Лопеса в возможном срыве боя с Ломаченко

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Американец не хочет снижать свои финансовые запросы.
Теофимо Лопес - Боб Арум - Василий Ломаченко
Теофимо Лопес - Боб Арум - Василий Ломаченко
toprank.com

Глава промоутерской компании Top Rank прокомментировал возможный срыв бой чемпиона мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) и обладателя титула IBF Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО).

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“Контракт, который мы предложили Лопесу уже в несколько раз превышает его самый большой гонорар, который он получал, и он говорит все эти сумасшедшие вещи. Они просили 3 миллиона долларов. Но это безумие. Они сказали, почему они должны страдать из-за коронавируса.

У Ломаченко есть контракт, и он уже помог нам. Он согласен боксировать за меньшие деньги, чем прописаны в контракте, потому что относится к ситуации с пониманием. Я в этом бизнесе не для того, чтобы терять деньги. Если они отклонят подписание контракта, то я ничего не смогу поделать. Следующий“, - цитирует Арума Yahoo! Sports.

Ранее Арум назвал возможного соперника Ломаченко, если бой с Лопесом все же сорвется.

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Теги: Боб Арум, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
pусский  (аноним)  05.08.2020, 18:58
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pусский
Гондурасина этот Лопес! Хуже хахла, блять...
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