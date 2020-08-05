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Джошуа - Фьюри: Не волнуйся по поводу Усика

Комментариев: 5
Боксеры провели дружескую беседу в Марбелье.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа рассказал подробности встречи в Марбелье с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

“Я знал, что Фьюри приедет туда, ведь знаю нескольких человек, знакомых с его друзьями. Я шел к порту. Это оживленная улица, туристическая достопримечательность, поэтому мы были не наедине.

Мы публичные нормальные люди. Я шел, он ехал в машине. Это было самое вероятное место, где мы могли бы встретиться. Он мне сказал, чтобы я не проиграл Кубрату Пулеву. Но в ответ я ему сказал, что это было глупо.

Он меня спросил про Александра Усика. Но в ответ услышал, что не стоит беспокоиться о нем. И я предупредил его, чтобы он готовился к нашей встречи в следующем году. Я поздоровался с миссис Фьюри, помахал ей, и на этом все“, - рассказал Джошуа в интервью Sky Sports.

Ранее Красюк назвал месяц проведения боя Усик - Чисора.

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Теги: Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, бокс
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  05.08.2020, 20:00
Оценка:  -1
гость
А сколько отступных заплатят Усику?
pусский  (аноним)  05.08.2020, 18:59
Оценка:  0
pусский
Россия за Усика, а значит, он победит!
АК-74  (аноним)  05.08.2020, 18:48
Оценка:  -2
АК-74
Усик подождет. Представляю, как в случае победы Фьюри над Джошуа, Тайсон выйдет с Усусей, и выбьет на хрен все скрепное дермище из малоросса.
Имел хахлов  (аноним)  05.08.2020, 18:19
Оценка:  +1
Имел хахлов
Мимо Усика не проскочишь!
Вертел_кацапов  (аноним)  05.08.2020, 18:06
Оценка:  -2
Вертел_кацапов
Я тоже так могу. Новость: БМ публикует ерунду не очки срочно заходите. port.bigmir.net/boks/1933844-Dzho shua---F-juri--Ne-volnujsja-po-po vodu-Usika
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