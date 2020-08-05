Джошуа - Фьюри: Не волнуйся по поводу Усика

Боксеры провели дружескую беседу в Марбелье.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа рассказал подробности встречи в Марбелье с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

“Я знал, что Фьюри приедет туда, ведь знаю нескольких человек, знакомых с его друзьями. Я шел к порту. Это оживленная улица, туристическая достопримечательность, поэтому мы были не наедине.

Мы публичные нормальные люди. Я шел, он ехал в машине. Это было самое вероятное место, где мы могли бы встретиться. Он мне сказал, чтобы я не проиграл Кубрату Пулеву. Но в ответ я ему сказал, что это было глупо.

Он меня спросил про Александра Усика. Но в ответ услышал, что не стоит беспокоиться о нем. И я предупредил его, чтобы он готовился к нашей встречи в следующем году. Я поздоровался с миссис Фьюри, помахал ей, и на этом все“, - рассказал Джошуа в интервью Sky Sports.

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