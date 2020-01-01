Экс-промоутер Кличко: Думаю, что Владимир намерен провести реванш с Фьюри

Украинец мог выступить иначе в первом бою.

Бывший промоутер Владимира Кличко (64-5, 53 КО) Том Леффлер считает, что украинец хотел бы провести реванш с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

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“Мне кажется, что Кличко хочет снова выйти в ринг против Тайсона Фьюри. Их бой разочаровал украинца. Результат тогда удивил всех, но Фьюри надо отдать должное.

В противостоянии с Уайлдером Тайсон доказал, что его успех не был случайным. Он выполнил то, что не удавалось никому 10 лет. Он приехал в Германию и победил Кличко, так что я отдаю ему должное.

Я думаю, в тот вечер Владимир многое мог сделать по-другому. Считаю, что он хотел бы еще раз подраться с Фьюри“, - заявил Леффлер в эфире Boxing Social.

Ранее Кличко продемонстрировал свою великолепную форму.