Арум назвал возможного соперника Ломаченко, если бой с Лопесом все же сорвется

Американец недоволен предложенной суммой гонорара и может отказаться от боя с Ломаченко.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBA, WBO Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) должен провести объединительный поединок с обладателем титула IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО).

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На данный момент этот поединок находится под угрозой срыва - американец недоволен гонораром в размере 1,2 миллионов долларов, и если договориться так и не получится, то бой отменят.

По информации портала Yahoo! Sports, который ссылается на промоутера Боба Арума, в таком случае соперником Ломаченко может стать пуэрториканец Феликс Вердехо (27-1, 17 КО).

Стоит отметить, что Василий и Феликс уже встречались - на Олимпийских играх-2012, где победу одержал украинец.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко продолжает готовиться к поединку против Теофимо Лпеса.