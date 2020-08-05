Лопес следующий бой вероятно проведет не с Ломаченко

Самый ожидаемый поединок в легком весе скорее всего не состоится.

Дэвид Макуотер, менеджер чемпиона мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО), подтвердил информацию о том, что его клиент может отказаться от боя с обладателем титулом WBC, WBA, WBO Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

"Все хотят поступать правильно, но не всем предложили достаточно денег. Мы были не против предварительно оговоренного снижения гонорара, однако в итоге оно оказалось слишком резким.

Читай также: Митрофанов будет помогать Ломаченко в подготовке к бою с Лопесом

Скорее всего, мы проведем другой бой в легком весе, а уже после этого пересмотрим предложение от Ломаченко. Мне кажется, что в нынешней ситуации многое зависит от телеканала ESPN. Если они хотят бой Ломаченко - Лопес, то пусть что-то придумают, чтобы Top Rank его организовала.

Безусловно, Арум прав - Top Rank не должна терять деньги на этом поединке. Но и Теофимо не должен. Больше всего от этого боя выиграет ESPN. Мое мнение, что именно они должны найти способ его устроить", - приводит слова Макуотера ESPN.

Отметим, что бой Ломаченко - Лопес планируют провести 3 октября, но сейчас он под угрозой срыва, так как Лопеса не устраивает сумма гонорара в размере 1,2 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что промоутер Боб Арум готов отказаться от организации боя Ломаченко - Лопес.