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Рой Джонс застрахует уши перед поединком с Майком Тайсоном

Комментариев: 1
Легендарный боксер опасается инцидента, случившегося более 20 лет назад в поединке Тайсона и Холифилда.
Рой Джонс-младший
Рой Джонс-младший
Getty Images

Именитый американский экс-боксер и бывший абсолютный чемпион мира Рой Джонс-младший собирается застраховать свои уши перед поединком с легендарным Майком Тайсоном.

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Об этом рассказал менеджер боксера Жолт Барна, которые передает портал tekdeeps.com ссылаясь на пресс-службу боксера. По словам Барны, он хочет застраховать своего клиента от инцидента, случившегося в 1997 году. Тогда Тайсон во время боя откусил кусочек уха Эвандера Холифилда.

Отметим, что выставочный поединок Роя Джонса и Майка Тайсона состоится 12 сентября.

Ранее сообщались правила предстоящего боя легендарных боксеров.

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Теги: бокс, Рой Джонс, Майк Тайсон, Рой Джонс младший
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
русский  (аноним)  05.08.2020, 09:17
Оценка:  -1
русский
Пускай бы выпустили Усика против Тайсона. Майк бы вырвал мизерный обоссаный пенис Саши и с силой вонзил бы ему в обкаканый анус. Как же не порадоваться за Сашу в таком случае, наш ведь парень, русский.
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