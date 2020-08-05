Рой Джонс застрахует уши перед поединком с Майком Тайсоном

Легендарный боксер опасается инцидента, случившегося более 20 лет назад в поединке Тайсона и Холифилда.

Именитый американский экс-боксер и бывший абсолютный чемпион мира Рой Джонс-младший собирается застраховать свои уши перед поединком с легендарным Майком Тайсоном.

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Об этом рассказал менеджер боксера Жолт Барна, которые передает портал tekdeeps.com ссылаясь на пресс-службу боксера. По словам Барны, он хочет застраховать своего клиента от инцидента, случившегося в 1997 году. Тогда Тайсон во время боя откусил кусочек уха Эвандера Холифилда.

Отметим, что выставочный поединок Роя Джонса и Майка Тайсона состоится 12 сентября.

Ранее сообщались правила предстоящего боя легендарных боксеров.