Арум готов отказаться от организации боя Ломаченко - Лопес

Промоутер не хочет удовлетворить финансовые аппетиты американского боксера.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум прокомментировал организацию столь ожидаемого объединительного боя между чемпионом в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Franchise Василия Ломаченко и обладателя титула IBF Теофимо Лопеса.

На данный момент поединок находится под угрозой срыва, так как американца не устраивает размер гонорара - 1,2 миллиона долларов.

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"Мы объяснили команде Лопеса, что у нас не будет никакой выручки от продажи билетов и платных трансляций. Да, мы готовы заплатить ему большой гонорар, но я не собираюсь терять миллионы за шоу, потому что Теофимо считает, что он стоит больше.

Если мы не сможем заключить сделку, то мы откажемся от боя с Лопесом и будем искать для Ломаченко нового соперника на осень. Но у меня сохраняется оптимизм, что мы сумеем договориться", - приводит слова Арума ESPN.

Ранее Теофимо Лопес прокомментировал свою позицию.