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Стали известны дата и место боя Санта Крус - Дэвис

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Мексиканец может стать чемпионом в пяти весовых категориях.
Джервонта Дэвис и Лео Санта Крус
Джервонта Дэвис и Лео Санта Крус
Boxing Scene

Бой между чемпионом WBA в первом легком весе Лео Санта Крусом и регулярным чемпионом WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом официально подтвердили. Об этом сообщает Boxrec.

Отмечается, что этот поединок станет главным событием боксерского шоу, которое состоится 24 октября в Анкасвилле (штат Коннектикут, США).

Если Санта Крус одержит победу, то побьет рекорд своего соотечественника Сауля Альвараса и станет первым представителем Мексики, который завоюет титулы в пяти дивизионах.

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Теги: бокс, Лео Санта Крус, Джервонта Дэвис
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