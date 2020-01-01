Стали известны дата и место боя Санта Крус - Дэвис

Мексиканец может стать чемпионом в пяти весовых категориях.

Бой между чемпионом WBA в первом легком весе Лео Санта Крусом и регулярным чемпионом WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом официально подтвердили. Об этом сообщает Boxrec.

Отмечается, что этот поединок станет главным событием боксерского шоу, которое состоится 24 октября в Анкасвилле (штат Коннектикут, США).

Если Санта Крус одержит победу, то побьет рекорд своего соотечественника Сауля Альвараса и станет первым представителем Мексики, который завоюет титулы в пяти дивизионах.